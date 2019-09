Gorelo v Sovinku in Vejarju

23.9.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.36 uri je v naselju Sovinek v občini Semič gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so pogasili požar.

Ponoči ob 1.17 je v naselju Vejar v občini Trebnje zagorela nenaseljena bivalna baraka. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje in Račje selo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC 1985;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC 1946.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŠKA GORA, na izvodu PROTI ODDAJNIKU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Raka šola izvod Blatnik med 8:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Stankovo med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Vitna izvod Vitna vas med 8:30 in 11:00 uro in na območju TP Globoko vas izvod Bojsno med 12:00 in 14:00 uro.

M. K.