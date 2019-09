Do zime številne preplastitve občinskih cest

23.9.2019 | 09:15

Slika je simbolična (Foto: MO Nm)

Novo mesto - V naslednjih dveh mesecih bodo na celotnem področju Mestne občine Novo mesto potekale preplastitve petnajstih odsekov občinskih cest, v skupni vrednosti 365 tisoč evrov. Pri petih odsekih bodo del sredstev prispevale krajevne skupnosti, ki so preplastitve teh odsekov prijavile na razpis za sofinanciranje njihovih projektov, so sporočili iz novomeškega rotovža.

Dela se začenjajo danes in bodo predvidoma trajala do konca novembra, zahtevala pa bodo več delnih in popolnih zapor, na nekaterih odsekih bodo v določenih obdobjih zaprti tudi individualni priključki. V primeru popolnih zapor bo prevoz preko gradbišča dovoljen v dogovoru z vodjo gradbišča, urejeni bodo tudi obvozi.

Preplastili bodo naslednje odseke: Vinja vas – Podgrad – Pristava – Mihovec, Dolnja Težka Voda – Stopiče, dva odseka ceste Stopiče – Veliki Orehek – Mali Orehek – Zajčji vrh pri Stopičah – Dolž, Turkova ulica 28, Jenkova ulica – Šolska ulica – K sodišču, Drska 61, Pangrč Grm – Šmiklavž, Šmiklavž 55.

Krajevne skupnosti sofinancirajo 30 odstotkov preplastitev na odsekih Jama – Rakovnik pri Birčni vasi – Rajnovšče, Stranska vas – Rakovnik pri Birčni vasi, Gomile 78, Velike Brusnice 172 in Velike Brusnice – Dolenji Suhadol.

Mestna občina Novo mesto bo od skupnega zneska za preplastitve namenila dobrih 332 tisoč evrov, so še dodali.

M. Ž.

