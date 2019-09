Pijani vozniki na cesti

Kar nekaj dela so konec tedna z opitimi vozniki imeli sevniški policisti. Med kontrolo prometa v Boštanju so v petek ustavili voznika Škode octavia in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 25-letni kršitelj, ki je vozil v času, ko se mu izvršuje ukrep prepovedi vožnje motornega vozila, je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na soboto so jih obvestili, da voznik osebnega avtomobila z nevarno vožnjo ogroža druge udeležence v prometu. V Logu so izsledili in ustavili 48-letnika, ki, kot so ugotovili, ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, zato pa je v litru izdihanega zraka imel 0,90 miligramov alkohola. Nevarnega voznika so izločili iz prometa in mu zasegli avtomobil. O kršitvah bodo seznanili pristojno sodišče.

O moteči vožnji voznika v Sevnici, tokrat kros motorja, pa so bili policisti obveščeni tudi v soboto okoli 20.30. Voznika so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je 31-letni kršitelj imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Ukradli avtomobila, v obeh bili ključi

S parkirišča na Foersterjevi ulici v Novem mestu je v noči na petek nekdo ukradel Volkswagen golfa, črne barve, letnik 2001, registrskih oznak NM NA-332. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

V noči soboto pa je neznanec z dvorišča stanovanjske hiše v Velikem Cerovcu odpeljal Renault clia, kovinsko sive barve, letnik 2001, registrskih oznak NM ZF-427. Vozilo je bilo prav tako odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Iz odprte torbice ukradel denarnico

V prodajalni v Novem mestu je v petek nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanke in ji iz odprte torbice, ki jo je odložila v nakupovalni voziček ukradel denarnico z denarjem in dokumenti.

Ob zlat nakit

Med petkom in nedeljo je v okolici Črnomlja nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Lastnike je oškodoval za 1500 evrov.

Skrivali se se med tovorom in na podvozju

Na mejni prehod Obrežje je v petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so med mejno kontrolo in pregledom vozila v tovornem delu našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Metlika so dan kasneje pri kontroli tovornega vozila slovenskih registrskih oznak izsledili dva državljana Libije, ki sta se skrita na podvozju skušala izogniti mejni kontroli. Po zaključenem postopku so ju predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 44 tujcev

Med petkom in današnjim dnem so policisti Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Učakovcev, Brega pri Sinjem vrhu, Trnja, Bušinje vasi, Miklarjev, Dolnje Težke Vode, Bistrice (Črnomelj), Zapudja, Kapel, Tanče Gore, Potočne vasi, Novega mesta in Črnomlja izsledili in prijeli 44 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 29 državljani Pakistana, sedmimi državljani Bangladeša, tremi državljani Maroka, po dvema državljanoma Indije in Alžirije in državljanom Kosova še niso zaključeni.

