Demanti članka Nad izvršbe z množico ovadb

23.9.2019 | 11:40

Podjetje Lesnina MG Oprema je šola izbrala kot najugodnejšega izvajalca za prenovo šolskega igrišča. (Foto: R. N.)

Spoštovani,

Pišem vam vezano na objavljeni članek Nad izvršbe z množico ovadb, kjer se je župan Andrej Martin Kostelec poslužil evidentnih neresnic, saj je PP Novo mesto že dne 12. 6. 2019 na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu poslala ugotovitve, s katerimi je postopek ustavila. Kljub temu pa je župan na občinski seji še vedno širil neresnice in zavajal javnost, zato v odgovoru na omenjeni članek pojasnjujem:

Na osnovi objave predmetnega članka sem pridobil s strani PP Novo mesto uradno informacijo o ustavitvi postopka, ker za to ni bilo nikakršne podlage. Župan Andrej Martin Kostelec poskuša s slepilnimi manevri, zavajanji in širjenjem laži vplivati na postopek plačila OŠ Pavla Lunačka, ki pa očitno nima lastnih sredstev za plačilo pogodbene obveznosti. Ob tem, da je župan najel in plačal strokovno neusposobljeno podjetje za izdelavo tako imenovanega strokovnega poročila, ki ga je med drugim izvedeniško mnenje Sodnega izvedenca za področje gradbeništva, zaključnih del v gradbeništvu Borisa Korenčana, univ. dipl. ing. grad. raztrgalo na koščke, zamudnih obresti in precejšnjih sodnih stroškov, ki jih bo na koncu morala plačati občina, se samo še postavlja vprašanje o resničnih županovih razlogih za takšno početje, ki so lahko samo namerni ali pa nenamerni, so pa oboji za osebo na taki funkciji precej neprimerni in za občino, ki bo na koncu vse to plačala, posledično zelo škodljivi. Vsekakor pa bom moral zaradi županovih dejanj razmisliti tudi o vložitvi krive ovadbe.

Predsednik upravnega odbora LESNINA MG OPREMA d.d., Ljubljana: Boštjan Mencinger