Bila naj bi administrativna napaka

23.9.2019 | 12:45

Zoran Omerzu, predsednik NK Krško (Foto: I. V./arhiv DL)

Krško - Poročali smo o zapletu na nogometni tekmi med ekipama starega in novega krškega nogometnega kluba v kategoriji dečkov U13 v Krškem, ki jo je sicer z 8:1 dobilo ekipa Nogometnega kluba Krško, a jo je disciplinski sodnik kasneje razveljavil oziroma je bila registrirana s 3:0 za Nogometni klub Posavje Krško. Vzrok za tako odločitev je bilo igranje igralcev, ki na tej tekmi ne bi smeli igrati, saj so registrirani in igrajo za drugo ekipo istega kluba, ki nastopa v višji ligi.

Zdaj smo dobili tudi pojasnilo Nogometnega kluba Krško, v katerem je predsednik kluba Zoran Omerzu zapisal: NK Krško ima ekipo, selekcijo igralcev U 13 A, ki igra v 1. MNZ Celje ligi, ekipa B pa v 2. MNZ Celje ligi. Ob začetku sezone v klubu vodstvu lige nismo poimensko prijavili igralcev v obeh ekipah (A in B), ker kadrovsko stanje še ni bilo dorečeno, bomo pa to storili zdaj, ko smo bili s sedeža lige tudi pozvani. Do nesporazuma in posledično razveljavitve rezultata tekme, o kateri nas sprašujete, in sicer v našo škodo 3:0 je prišlo izključno zaradi administrativne napake, ki smo jo v klubu NK Krško že odpravili.

I. V.