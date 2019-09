Pred 75 leti je bila ustanovljena brigada Fontanot

23.9.2019 | 15:30

V kulturnem programu so nastopili suhorski otroci.

Dolnji Suhor pri Metliki - 17. decembra pred 75 leti je bila z odredbo Glavnega štaba NOV in POS ustanovljena italijanska narodnoosvobodilna brigada Fontanot. Že vrsto let je konec septembra na Suhorju spominsko srečanje, ki se ga udeležijo preživeli borci, svojci in člani Antifašistične zveze goriške pokrajine iz Italije.

Predsednik krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Suhor Iztok Kočevar je v govoru na včerajšnji slovesnosti spomnil na vojne čase, ko je brigada Fontanot takoj, skupaj s slovenskimi partizani, hrabro in odločno stopila v boj proti fašizmu in nacizmu. »Naša naloga je, da junaštva, boj in žrtve brigade Fontanot nikdar ne pozabimo in da to sporočilo prenašamo iz generacije v generacijo. Brigada Fontanot je skupaj z ostalimi evropskimi odporniškimi gibanji tlakovala pot sodobni Evropi miru in sožitja. Naša pomembna naloga je, da ne dovolimo, da gredo v pozabo napori in žrtve bork in borcev brigade Fontanot in vseh ostalih osvobodilnih gibanj, ki so se borili za svobodo, proti fašizmu in nacizmu ter so imeli za osnovno vodilo svobodo, prijateljstvo, mir in socialne ter moralne vrednote,« je med drugim dejal Kočevar.

Slavnostni govornik je bil član Antifašistične zveze goriške pokrajine iz Italije Giovanni Noghetto, ki se je med drugim dotaknil dogodkov med drugo svetovno vojno ter poudaril, da je brigada Fontanot izšla iz antifašističnega gibanja.

V kulturnem programu so nastopili učenci suhorske podružnične šole.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

