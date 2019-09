FOTO: Ob ličkanju peli in obujali še druga kmečka opravila

23.9.2019 | 14:15

Gostitelji včerajšnjega koncerta ob ličkanju koruze LJudski pevci in godci Trebelnega.

Ličkarji so imeli precej dela.

Naribano zelje je bilo v kadi potrebno potlačiti.

Trebelno - Ljudski pevci in godci Trebelnega so včeraj popoldne že šesto leto zapored pripravili koncert ob ličkanju koruze, ki so ga s pomočjo domačinov in družinskih članov obogatili še s predstavitvijo nekaterih starih kmečkih opravil. Tako so pri tukajšnjem lovskem domu poleg ličkanja prikazali mlatenje pšenice s cepci, retanje in pajklanje pšenice ter pripravo zelja za ozimnico, za konec, kot se spodobi, pa so članice Društva podeželskih žena Tavžentroža pripravile še likof za mlatiče.

Tudi letos so v goste povabili številne goste, s pesmijo in igranjem na različne inštrumente so se jim pridružili Vaški pevci iz Šentruperta, Društvo ljudskih pevcev prijatelji 6 še Šešče, Ljudske pevske Klasje iz Škocjana, Nažagani Coleki iz Loč pri Poljčanah, Ljudski pevci Paridolske korenine iz Paridola, ljudski godec iz Paridola, Mlaški fantje, Veseli godci Joškova banda iz Vojnika in harmonikarji Vinogradniškega turističnega društva Trebelno.

Skozi bogato in prijetno nedeljsko popoldne je zbrane v trojni vlogi popeljal Matej Mlakar, podrobneje pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

