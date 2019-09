Murn v Yorkshireu v prvi polovici uvrščenih

Gal Glivar in Boštjan Murn (Foto: KK Adria Mobil)

Novo mesto - Potem ko se je včeraj mešana štafeta Slovenije, v kateri pa ni bilo trenutno najboljšega kolesarja sveta Primoža Rogliča niti nobenega izmed kolesarjev Adrie Mobil, na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Yorkshireu v Angliji uvrstila na sedmo mesto, so se danes za naslove svetovnih prvakov v vožnji na čas pomerili mladinci in mladinke. Med mladinci so nastopili trije mladi kolesarji novomeške Adrie Mobil - Boštjan Murn je za zmagovalcem Italijanom Antoniom Tiberijem na 27,6 km dolgi progi zaostal dve minuti in 67 sekund in osvojil 32. mesto, Gal Glivar, ki se je pred mesecem poškodoval na dirki v Italiji in je zadnji del priprav na prvenstvo bolj preležal, povrhu vsega pa je nastopil še bolan, je z zaostankom 3:19 osvojil 37. mesto, Fran Miholjević, ki na prvenstvu zastopa Hrvaško pa je z zaostankom 2:25 osvojil 24. mesto. Kot rečeno je zmagal Italijan Antonio Tiberi, drugi je bil Francoz Enzo Leijnse, tretji pa Nemec Marco Brenner. Uvrščenih je bilo 63 kolesarjev.

Med dekleti je zmagala Rusinja Aigul Gerejeva, kljub temu da je je pred ciljem zavila v napačno smer in se šele po posredovanju organizatorjev vrnila na pravo pot. Jutri sta na vrsti preizkušnji na čas za člane do 23. leta in članice.

