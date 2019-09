Črna tekočina v potok Bistrica

23.9.2019 | 18:35

Danes popoldne ob 15.49 je v potok Bistrica v Šentrupertu iztekala neznana črna tekočina. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so pregledali okolico onesnaženja in vzeli vzorec vode, ki ga bodo juri predali pristojni službi. Na gladini potoka je bil opažen tudi manjši oljni madež. O dogodku so bili obveščeni policisti in inšpektor za okolje.

S ceste v drevo

Danes dopoldne ob 9.48 je pri naselju Herinja vas v občini Novo mesto voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V Logu trčili osebni vozili

Zjutraj ob 6.23 sta v naselju Log v občini Sevnica trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in usmerjali promet. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Trčil v brežino

Ob 9.18 je pri naselju Mali Vrh v občini Brežice osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v brežino. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč pri odstranitvi vozila in očistili vozišče. Reševalci NMP Brežice so poškodovano voznico na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Nesreča na avtocesti

Popoldne ob 16.18 sta na avtocesti pri Mokricah v občini Brežice trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator na vozilu ter nudili pomoč pri odstranitvi vozil in čiščenju vozišča. Poškodovanih ni bilo.

Zagorel zabojnik za smeti

Ob 8.54 je na Trgu svobode v Sevnici zagorel manjši zabojnik za smeti. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so požar pogasili.

V vinogradu se je prevrnil traktor

Danes ob 14.44 se je v Hrastku v občini Krško v vinogradu prevrnil traktor. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, na vozilu odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem. Reševalci NMP Krško so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

