Po Kandijskem mostu zaradi del nekaj dni le pešci in kolesarji

23.9.2019 | 19:50

Kandijski most, ko je pred kratkim dobival novo asfaltno prevleko. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Potem, ko so prejšnji teden prenovljen Kandijski most znova odprli za motorni promet oz. izvoz vozil iz središča mesta, se v prihodnjih dneh obeta znova nekajdnevno zaprtje - a le za voznike avtomobilov.

Kot so sporočili iz Mestne občine Novo mesto, se bo predvidoma v sredo, 25. septembra, po 10. uri začela napovedana vgradnja kovinskih talnih gumbov, ki bodo označevali vozno površino na mostu. Dela bodo ob ugodnih vremenskih razmerah potekala do ponedeljka, 30. septembra, in bodo zahtevala še zadnjo nekajdnevno zaporo za avtomobilski promet. Po zagotovilih izvajalca bo v času vgradnje gumbov omogočen prehod za pešce in kolesarje.

L. M.