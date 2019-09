Kaj bodo nadzorovali, se bodo odločali kar sproti

24.9.2019 | 09:05

Nadzorni odbor občine Šentjernej se bo sproti odločal, kaj bo vzel pod drobnogled.

Renata Škedelj, predsednica NO občine Šentjernej.

Šentjernej - Na zadnji občinski seji so se svetniki seznanili z letnim programom dela Nadzornega odbora občine za letošnje leto. Predsednica NO Renata Škedelj je poudarila, da bo ta najvišji organ nadzora javne porabe v občine bdel nad zakonitostjo, namenskostjo, gospodarnostjo in učinkovito rabo občinskega denarja, bolj podrobnega načrta pa ni razkrila.

Kot je povedala, bodo preverili in pregledali nadzor smotrnosti in namenskosti porabe proračunskih sredstev v letošnjem letu, opravili nadzor zakonitosti in pravilnosti poslovanja Občine Šentjernej, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov občinskega proračuna, nadzor javnih naročil, investicij, tekočih transferov in zadolževanje občine, ter nadzor ravnanja s premoženjem občine, zbiranje in porabo prihodkov od njenega premoženja in dobiček javnih podjetij.

»Člani NO smo pripravili načrt dela tako, da smo preučili plane predhodnikov in nekaj občin iz okolice ter se odločili za bolj splošen plan. Lahko nam podate svoje želje in se bomo skušali prilagoditi, sicer pa se bomo odločali po lastni presoji, kaj bomo delali,« je svetnikom dejala Škedljeva. Na pripombo Marjetke Rangus, kdaj se bodo odločali o konkretnih preverbah, saj je več kot pol leta že mimo, je Škedljeva odgovorila, da bodo svetniki o vsem obveščeni sproti, saj bodo zadeve v zapisnikih.

Za delo NO naj bi letos zadostovalo osem tisoč evrov občinskega denarja, sicer bodo znesek uskladili z rebalansom proračuna..

NO v tem mandatu poleg Škedljeve sestavljajo Jure Grubar, Matej Rešetič, Jurij Gorenc in Franc Bevc.

Besedilo in foto: Markelj