Na prvi jesenski dan neurje z močnim dežjem

24.9.2019 | 07:00

V Novem mestu je pod vodo Kočevarjeva ulica.

Dolenjsko in Posavje je včeraj v popoldanskem času zajelo neurje z močnim dežjem. Ob 17.27 je na Kočevarjevi ulici v Novem mestu meteorna voda zalila cestišče. Dežurni delavec cestnega podjetja je postavil prometno signalizacijo. Cesta je zaprta za promet.

Ob 17.54 je v Šmalčji vasi, občina Šentjernej, meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Šentjernej so iz meteornega jaška prečrpavali vodo. V Šmarju pa je na dveh lokacijah meteorna voda zalivala gospodarski in stanovanjski objekt. Gasilci PGD Šentjernej so v obeh objektih izčrpali vodo.

Posavje

V Občini Krško so posredovali gasilci PGD Veliki Podlog, ki so izčrpali vodo iz treh stanovanjskih objektov.

V kostanjeviški občini so gasilci PGD Prekopa in Kostanjevica na Krki izčrpali vodo iz stanovanjskega objekta ter vozišča regionalne ceste.

Na brežiškem koncu pa so gasilci PGD Spodnja Pohanca zavarovali gospodarski objekt in očistili jaške.

Prometne nesreče

Ob 15.51 sta v naselju Stari Log v občini Kočevje trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, katero so reševalci NMP Kočevje prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci so lažje poškodovano osebo prepeljali v ZD Kočevje.

Ob 20.35 so v naselju Gradišče, občina Škofljice, trčila tri osebna vozila. Reševalci NMP Ljubljana so oskrbeli tri poškodovane osebe. Gasilci GB Ljubljana so razsvetljevali in zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, z vojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč policiji.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Veliki Nerajec na izvodu Črešnjevec-Mala Lahinja.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.00 do 14.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod Nenadič - Jurejevčič.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA 1979.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Dvor izvod Dvor desno in izvod Sajevce levo med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vrhnje izvod smer Župelevec med 8.30 in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na obmoćju TP Otavnik, Bojnik, Marendol in Jeperjek med 8.30 in 14. uro.

M. K.