Po klancu se je prevračal s traktorjem, voznik hudo poškodovan

24.9.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Krški policisti so bili včeraj popoldne nekaj pred 15. uro obveščeni o nesreči pri delu v okolici naselja Hrastek. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 71-letni moški v vinogradu vozil kmetijski traktor s pripeto prikolico po klancu navzdol. Voznik je izgubil oblast nad vozilom, priklopnik se je odpel, traktor z voznikom pa večkrat prevrnil. Hudo poškodovanega voznikavso reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti ševpreiskujejo.

Prijeli 12 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju Slovenske vasi in Trnovca izlsedili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s štirimi državljani Bangladeša, po tremi državljani Kosova in Pakistana in dvema državljanoma Turčije še niso zaključeni.

M. Ž.