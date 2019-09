Ave iz Rusije s stotimi točkami in novo zmago

24.9.2019 | 10:30

Orkester Ave pod vodstvom Mira Sajeta se veseli novega uspeha - iz Rusije je z mendarodnega WASBE tekmovanja prišel z zmago.

Šentjernej, Kaliningrad - Orkester Ave pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta se je konec tedna uspešno udeležil mednarodnega tekmovanja v Rusiji. 60-članska skupina mladih glasbenikov je z avtobusom odpotovala v Kaliningrad ter z nastopom navdušila tekmovalno komisijo.

Zaigrali so obvezno skladbo First Suite for Military Band skladatelja Gustava Holsta, po lastnem izboru pa skladbo Thomasa Dossa z naslovom Aurora, ki jo bo mogoče slišati tudi na bližnjem koncertu orkestra z naslovom Anin večer v Kulturnem centru Janeza Trdine 16. novembra. Strokovna komisija jih je nagradila s stotimi, torej vsemi možnimi točkami, in jih imenovala za absolutnega zmagovalca prestižnega WASBE tekmovanja. Ob prejeti nagradi Grand Prix je orkestru dodelila naslov Laureate, kar je velika čast, saj so kot edini Slovenci tekmovali z akademskimi orkestri iz Latvije, Litve, Rusije, Belorusije, Estonije in Kitajske. Mladi glasbeniki so se zadovoljni in ponosni vrnili domov.

Tina Lahne (Foto: L. M.)

»Zmaga je potrditev, da delamo dobro, daje nam dodatnega elana za naprej. Zelo pomemben dejavnik pri vsem skupaj pa je, da se ekipa pri takih projektih dodatno poveže, kar se še kako občuti pri našem igranju in v odnosih,« pravi predsednica Orkestra Ave Tina Lahne.

Orkester tekmuje tudi v Sloveniji in sicer na državnem tekmovanju v organizaciji Zveze slovenskih godb. Lani so se tekmovanja udeležili prvič, prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo, bili zmagovalci tekmovanja, iz 3. težavnostne kategorije pa so napredovali v drugo. V tej težavnostni kategoriji so maja letos v Krškem prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo in dosegli 2. mesto. Tako so se ponovno uvrstili kategorijo višje, torej v 1. težavnostno kategorijo.

L. Markelj, foto: Orkester Ave

