Grajska trgatev

24.9.2019 | 11:50

'Letina modre frankinje v grajskem vinogradu kaže kar dobro.' (Foto: J. K. in R.P., arhiv 11. grajske trgatve)

Ob glasbi je trgatev še bolj vesela. (Foto: J. K. in R.P., arhiv 11. grajske trgatve)

Miza je vabila. (Foto: J. K. in R.P., arhiv 11. grajske trgatve)

Sevnica - V vinogradu pri sevniškem gradu je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica v nedeljo organiziral že enajstič grajsko trgatev modre frankinje.

Za uvod so pri grajski vili tik nad vinogradom Loški zeliščarji ponudili aperitive in potico. V kulturnem programu, ki ga je spretno povezoval Ciril Dolinšek, so nastopili mladi harmonikar Jakob Štigl z Razborja in ansambel Posavski veseljaki. Zbrane sta pozdravila tudi njegova visokost baron Moscon, v katerega se je priložnostno spremenil Sinjo Jezernik, ter vinar Jožef Prus. Sledila je slavnostna trgatev grozdja s cepiča lentske trte, ki so jo opravili direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, sevniški župan Srečko Ocvirk in državni sekretar Franc Vesel, je povedal Rok Petančič, svetovalec za kulturo pri KŠTM Sevnica, ki je tudi med glavnimi organizatorji trgatve..

M. L., foto: Jernej Klinc, Rok Petančič

