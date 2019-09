Pleteršnikovi dnevi za spomin in razmislek

24.9.2019 | 13:50

V Ob odprtju simpozija so nastopili tudi dijaki. (Foto: M. L.)

Martin Dušič, Kozma Ahačič, Marko Jesenšek, Ivan Molan in Nuška Ogorevc (z desne). (Foto: M. L.)

David Križman (Foto: M. L.)

Pišece - Včeraj so se v Pišecah zbrali jezikoslovci na tradicionalnem simpoziju Pleteršnikovi dnevi. To strokovno srečanje v tem kraju organizirajo v spomin na slovaropisca Maksa Pleteršnika, pišečkega rojaka, vsakič pa na simpoziju obravnavajo številne teme, povezane ne samo z zgodovino, ampak tudi s sedanjostjo in prihodnostjo slovenskega jezika.

Na včerajšnjem uradnem odprtju je zbrane nagovoril predsednik Slavističnega društva Posavje David Križman, ki je pri tem povabil na slavistični kongres v Novem mestu od 3. do 5. oktobra.

Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Pleteršnika Pišece, je v pozdravu dejal, da v Pišece prihajajo tudi tujci, posamezniki in družine, ki želijo tu spoznavati slovenski jezik. Ivan Molan je poudaril pomen ohranjanja slovenskega jezika na brežiškem obmejnem območju v preteklosti in tudi še danes. Zbrane so nagovorili med drugimi tudi predsednik organizacijskega odbora simpozija in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti Marko Jesenšek, prodekanja mariborske filozofske fakultete Irena Stramljič Breznik, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti Kozma Ahačič in ravnateljica Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc in Franc Zabukovšek, predstavnik Gorniškega kluba dr. Henbrik Tuma.

Simpozij, ki se ga je udeležil tudi nekdanji minister za kulturo Janez Dular, so v začetku z nastopom pospremili Pleteršnikovi pevci ter učenci Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, Gimnazije Brežice in Ekonomske in trgovske šole Brežice.

M. L.

Galerija