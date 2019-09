Reciklarna se poslavlja s petkovo razprodajo

24.9.2019 | 18:30

Reciklarna in MO Novo mesto nista našli rešitve glede ohranitve socialnega podjetja na sedanji lokaciji ali selitve na drugo v Novem mestu. Z oktobrom jo boste našli v trebanjski občini. (Foto: M. M.)

Zadnja odprodaja rabljenih oblačil, pohištva in drugih izdelkov bo v petek med 9. in 19. uro. (Foto: M. M.)

Novo mesto - »Štiri leta je pri tržnici na Sokolski ulici 8 v Novem mestu delovala Reciklarna, socialno in zeleno podjetje, ki spodbuja, da rabljene, a popolnoma uporabne stvari dobijo nove lastnike. Na ta način količino zavrženih stvari, ki bi sicer obremenjevale zbirne centre za odpadke, vsak mesec zmanjša vsaj za eno tono,« so sporočili iz Reciklarne in napovedali, da bodo ta petek še zadnjič odprli svoja vrata na omenjeni lokaciji.

»Med 9. in 19. uro bo na končni razprodaji mogoče kupiti najbolj zaželene kose po ekskluzivnih cenah. Obiskovalci bodo lahko izbirali med različnimi kosi pohištva (od sodobnih do retro), second-hand oblačili in čevlji zanjo, zanj in za otroke, knjigami, starinami in drugimi okrasnimi predmeti, umetninami, šivalnimi stroji, svetili in številnimi uporabnimi predmeti, ki bodo samo na ta dan na voljo po posebnih, razprodajnih cenah.«

Reciklarna bo od oktobra naprej delovala v Trebnjem, na naslovu Hudeje 40.

M. M.