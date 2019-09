Računalniška tomografijo in laboratorijska oprema

Brežice - V Splošni bolnišnici Brežice so danes uporabi predali novo napravo za slikanje z računalniško tomografijo in novo laboratorijsko opremo. Skupna naložba je stala nekaj manj kot 1,2 milijona evrov. Glavnino denarja zanjo je ta posavska bolnišnica zagotovila sama, 220.000 evrov pa je dobila donacij. Brežiška bolnišnica sicer posluje pozitivno.

Direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar je povedala, da so za omenjeno napravo odšteli nekaj več kot 760.000 evrov, priprava prostora zanjo jih je stala dodatnih skoraj 190.000 evrov, medtem ko so za laboratorijske naprave skupaj odšteli nekaj manj kot 220.000 evrov.

Med novo laboratorijsko opremo je navedla dva analizatorja urina, analizator hemoglobina, biokemični analizator in druge naprave ter dodala, da so z nakupom nove računalniške tomografije in druge opreme nadomestili stare in odslužene naprave.

Opozorila je tudi, da je slikanje z novo tomografijo varnejše, saj povzroča za polovico manj sevanja kot tovrstna stara naprava.

"Nove laboratorijske naprave smo v laboratoriju postopno uvajali od začetka leta pa do konca poletja. Omogočajo hitre in natančne preiskave, uporaba novih naprav v laboratoriju pomeni racionalizacijo pri porabo sredstev za preiskave. To bo pripomoglo tudi k racionalnejšemu poslovanje bolnišnice," je poudarila na slovesnosti.

Kot je povedala Hribarjeva, je brežiška bolnišnica lani poslovala pozitivno in ustvarila 160.000 evrov presežka. Navedeni izid so dosegli po zaslugi za petino več opravljenega specialistično ambulantnega programa, hkrati pa so v celoti opravili bolnišnični pogodbeni program.

Pozitivno poslovanje si glede na polletni izid sicer obetajo tudi ob koncu leta, letos pa naj bi poslovali morda celo z nekaj presežka, je napovedala direktorica.

V brežiški bolnišnici je sicer vseh zaposlenih nekaj manj kot 360. Od teh je 35 zdravnikov specialistov in 20 specializantov, nekaj pripravnikov ter 170 medicinskih sester.

Glede kadrovske problematike je dejala, da se tudi v brežiški bolnišnici občasno soočajo s problemom nezadostnega števila kadra. Manjka jim "kakšen pediater, potrebovali bi še kakšnega ginekologa in kardiologa". Sicer pa težave s kadrom tekoče rešujejo s pogodbenim delom, je še povedala Hribarjeva.

Splošna bolnišnica Brežice sicer s svojimi storitvami oskrbuje približno 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine oz. Posavja, v njej zdravijo tudi del prebivalcev sosednjih območij.

