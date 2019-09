Zavrtela se bo tudi sedežnica

25.9.2019 | 08:00

Borut Koprivnik

Črmošnjice - Lanska zima je bila vremensko za edino dolenjsko-belokranjsko smučišče Gače izrazito neugodna, a so se kljub temu žičnice tam vrtele skoraj polna dva meseca. Opogumljeni s tem so se upravitelji smučišča zagnano lotili priprav na novo sezono, v kateri bo obratovala tudi sedežnica, ki je že nekaj let mirovala.

»Lani so bile vremenske razmere na Gačah izrazito neugodne, saj je bila temperatura v drugi polovici januarja in ves februar med 5 in 10 stopinjami Celzija. Na srečo smo decembra in na začetku januarja smučišče tako dobro zasnežili, da je sneg zdržal vse do konca februarja, in kar je najpomembneje, do konca šolskih počitnic. Pravzaprav je bila lanska zima zelena, in če ne bi smučišča umetno zasneževali, ne bi na Gačah smučali niti en dan. Količine zapadlega snega so bile pod povprečjem zadnjih let, temperature visoko nad povprečjem, pa smo imeli kljub temu kar 58 smučarskih dni,« pove direktor podjetja Gače Borut Koprivnik in doda, da vsega tega ne bi bilo, če ne bi lani uspešno kandidirali na razpisu, ki jim je omogočil nakup petnajstih snežnih topov, pomagajo pa jim tudi nekatere občine.

Lanska vremensko izrazito neugodna smučarska sezona dokazuje, da je kljub vsemu smiselno vlagati v smučišče na Gačah, saj bo smuka v vsaj povprečnih zimah še precej boljša, število dni, ko bodo vlečnice obratovale na polno, pa bistveno večje. Lani so bile na obratovanje pripravljene vse vlečnice, mirovala je le sedežnica, ki naj bi se prihodnjo zimo le zavrtela. Priprave na novo sezono že potekajo. Opravili so oziroma še bodo vzdrževalna dela na vseh vlečnicah in servisirali vse tri teptalne stroje ter snežne sani. Podjetje Gače bo letos prevzelo tudi gostinsko ponudbo. V sodelovanju z drugimi gostinci januarja in februarja načrtujejo tako imenovane gurmanske vikende, ko bodo obiskovalce Gač s svojo ponudbo razvajali Hiša Fink, Utrgana svinja, Kralj Matjaž, Shambala in drugi mojstri kuhinje, zabavali jih bodo različni didžeji, pripravili pa naj bi tudi akustične koncerte.

Tudi letos bo poskrbljeno za servis in izposojo smuči, za pridobivanje smučarskega znanja pa bosta skrbeli smučarska šola Gače in Rogova šola smučanja, ki bosta sodelovali v skupnem projektu Šolar na smučeh in pri organizaciji prireditve Dan smučišča Gače, ko bodo urice učenja smučanja za otroke za male obiskovalce smučišča brezplačne. V koledarju Smučarske zveze Slovenije je predvidenih tudi več veleslalomskih tekem regijske in državne ravni za mlajše kategorije, mednarodna tekma master pokala, tekma za pokal Gač pa bo odprta in se je bo lahko udeležil kdorkoli.

Podjetje Gače je bilo tudi letos uspešno na razpisu za razvoj podeželja LAS Dolenjske in Bele krajine, denar pa bo namenjen za usposobitev sedežnice, ki je zadnje sezone mirovala. Opraviti je treba vse posebne preglede, menjati sornike in vsa olja, vzpostaviti novo varnostno linijo, kupiti 1,2 kilometra novega kabla, ki je bil ukraden, ko je smučišče upravljal še prejšnji najemnik, popraviti vse baterije, med nujna dela pa sodi tudi pregled vlečne vrvi.

Nekoliko dolgoročnejši cilj je celoletno delovanje Gač, ki je vezano predvsem na gorsko kolesarstvo in pohodništvo. »V pripravi so projekti ureditve kolesarskih in pohodnih poti, tudi proge za downhill, prilagoditve sedežnice za prevoz kolesarjev in koles, tudi izposojevalnico gorskih koles, in električnih, načrtujemo,« o projektih, ki ga še čakajo, razmišlja Borut Koprivnik in dodaja, da so se tudi letos odločili za predprodajo sezonskih in drugih vozovnic po izjemno ugodnih cenah. Začeli so maja in junija, nadaljujejo pa septembra in oktobra. Trenutno se lahko sezonsko vozovnico s fotografijo za vse dni v tednu za odrasle kupi za 119 evrov. Nakup te se smučarju izplača že v petih smučarskih dneh. Za primerjavo, sezonska vozovnica za smučišče Krvavec je lani v predprodaji stala 246 evrov, v Kranjski gori pa desetdnevna vozovnica stane 212 evrov. Z denarjem od prodanih vozovnic v predprodaji smučišče pokrije dobršen del stroškov priprave smučišča na sezono, predvsem zasnežitve prog.

I. Vidmar