Goreli odpadki, gume in zabojnik

25.9.2019 | 07:00

Včeraj ob 10.30 uri je pri naselju Male Poljane, občina Škocjan, veja na cesti ovirala promet. Odstranili so jo gasilci PGD Zagrad.

Ob 17.31 so na Taborski cesti v Grosupljem goreli odpadki in gume na površini okoli 30 kvadratnih metrov.

Minulo noč ob 0.02 je v naselju Loka, občina Šentjernej, gorel komunalni zabojnik. Gasilca PGD Stara vas-Loka sta požar pogasila. Komunalni zabojnik je v celoti pogorel.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Javorovica v občini Šentjernej, da je zaradi pojava povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Simonič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA;

- od 8:50 do 9:50 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA;

- od 10:50 do 11:40 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI;

- od 12:10 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMV ŽABJA VAS;

- od 13:30 do 14:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK 1997;

- od 7:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEVCE 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 6:00 do 7:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB.

Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 9:00 in 11:00 na območju TP Slepšek, Žalostna gora kamnolom, Žalostna gora, Brezovica Mokronog;

- med 9:00 in 14:00 na TP Trebelno, Vrh Trebelno, Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje, Črpališče Trebelno, Gorenji Mokronog;

- med 12:15 in 14:00 na območju TP Srednik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Vrhovo med 11. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Planina pri Raki med 8. in 10. uro.

M. K.