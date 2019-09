Začeli z arheološkimi raziskavami

25.9.2019 | 11:15

Areheološka izkopavanja bodo trajala do sredine novembra. (Foto: Občina Krško)

Krško - Aktivnosti za izgradnjo novega objekta in rekonstrukcijo obstoječega samostana za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško se nadaljujejo. Tako so se konec prejšnjega tedna na območju, kjer bo stal nov prizidek knjižnice, začela arheološka izkopavanja, ki bodo trajala do sredine novembra, so sporočili iz krške občine.

Hkrati z arheološkimi izkopavanji bodo pripravili še teren za gradnjo temeljne plošče prizidka, prihodnji mesec pa bodo objavili javni razpis za izvedbo gradbenih del.

Občina Krško je novembra leta 2016 sprejela in potrdila Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo prizidka in obnovo Valvasorjeve knjižnice Krško. »Zaradi zahtev uporabnika in nosilcev urejanja prostora je prišlo do sprememb vsebinskih, finančnih in terminskih predpostavk izvedbe projekta, zato je občinski svet na seji v letošnjem juliju obravnaval in sprejel sklep o potrditvi Investicijske dokumentacije,« so navedli na občini.

Del denarja za omenjeno naložbo so zagotovili iz sredstev Javnega poziva za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijske stavbe za sofinanciranje, ki ga je v letošnjem letu objavil EKO sklad. Občina je na razpisu pridobila 381.480 evrov, sicer pa načrtuje, da bodo naložbo v skupni vrednosti nekaj manj kot sedem milijonov evrov izvedli do leta 2021. Od tega bo za prizidek skupaj z opremo namenjenih 5,3 milijona evrov, ostalo pa za obnovo obstoječega objekta, so še dodali.

M. Ž.