Bogatejši bodo za poldrugi kilometer kolesarskih stez

25.9.2019 | 15:00

Ko sta si podpisnika pogodbe podala roki, je župan zabičal Radakoviču, naj se držijo rokov.

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktor podjetja GPI Robert Radakovič sta danes v Črnomlju podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za regionalno kolesarsko povezavo med Črnomljem in Kanižarico. To pa pomeni, da bodo, ko bo kolesarka steza zgrajena, stanovanjski in zaposlitveni centri Črnomlja in Kanižarice povezani tudi s kolesarsko potjo.

Na občini Črnomelj so na javnem razpisu za projektiranje, ki bo skupaj z recenzijskim postopkom končano maja 2020, izbrali projektivno podjetje GPI iz Novega mesta. Projektiranje bo skupaj z DDV veljalo 56.000 evrov. Celoten projekt pa bo veljal dobrih 766.000 evrov. Vendar pa je predvideno sofinanciranje iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v višini 400.000 evrov in iz državnega proračuna v višini 100.000 evrov. Poldrugi kilometer kolesarskih stez pa naj bi zgradili v letih 2021 in 2022.

Besedilo in fotografiji: M. B. J.