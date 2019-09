Kdo je zalagal koga?; Računsko sodišče s Šentrupertom še ni popolnoma zadovoljno

25.9.2019 | 18:00

Po tistem, ko so oktobra leta 2016 člani Društva Kočevarjev staroselcev (DKS) odstavili dolgoletnega predsednika Avgusta Grila, so se razmere med njim in novim vodstvom močno zaostrile. Epilog bodo morda dobile na sodišču, kjer tečejo pravde. Več v sveže tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V načrtih novomeške občine je postavitev kar petih brvi čez reko Krko. A gradnjo prve, tj. brvi v Irči vasi, še vedno preprečuje postopek razlastitve zaradi potrebnih zemljišč, po naših informacijah pa se je pri projektu zapletlo tudi zaradi Slovenskih železnic oz. bližine tamkajšnje železniške proge. Kaj se dogaja in kdaj naj bi bila brv končno postavljena, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Računsko sodišče je ob reviziji poslovanja šentrupertske občine leta 2016 za številna področja občini izreklo negativno mnenje. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti v izvajanju proračuna, izplačevanju plač, javnih naročilih in zadolževanju, zato je računsko sodišče občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja in zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem je morala izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V Dolenjcu poročamo, kako je sedaj popravljalne ukrepe ocenilo Računsko sodišče.