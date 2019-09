Cesta bo po novem širša in varnejša

25.9.2019 | 16:30

Investicija obsega ureditev voziščne konstrukcije, razširitev določenih delov odseka ceste, ureditev odvodnjavanja in bankin, izgradnjo nasipov in ureditev brežin, preplastitev cestišča in ureditev cestne opreme. Dela bodo predvidoma potekala do konca oktobra, so sporočili z občine Trebnje.

Cesta Trebnje-Repče je zaprta za promet

Trebnje - Občina Trebnje se je minuli teden lotila rekonstrukcije dela lokalne ceste Trebnje–Repče, ki je bila že precej dotrajana, na nekaterih mestih pa je bilo vozišče tudi poškodovano. Med drugim bodo odsek ceste tudi razširili in uredili odvodnjavanje, kar bo izboljšalo prometno varnost. Dela izvaja podjetje Komunalne gradnje Grosuplje s podizvajalcem Rekon, naložbo pa bo predvidoma potekala do konca oktobra. Ker je cesta popolnoma zaprta za promet, obvoz poteka preko Grmade in Vrhtrebnjega. Občane prosijo za razumevanje in strpnost.

Poleg tega se bo izbrani izvajalec, to je novomeški CGP, lotil preplastitev 500 m odseka lokalne ceste Dolenje Ponikve-Dečja vas. Kot je povedal mag. Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini, bodo v sklopu projekta izvedli globinsko sanacijo na najbolj poškodovanih delih, preplastitev cestišča, uredili pa bodo tudi odvodnjavanje.

Besedilo in fotografije: R. N.

