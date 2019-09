Na Mirni načrtujejo nov vrtec

Mirnski svetniki so včeraj soglasno podprli pismo o nameri za nakup zemljišča z zgradbo, v kateri bi bila poleg vrtca še glasbena šola in knjižnica.

Župan Dušan Skerbiš, desno ob njem direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec

Kakšen naj bi bil novi vrtec je svetnikom predstavil arhitekt Boris Stančev iz podjetja Formalle.

Mirna - Svetniki občine Mirna so na sinočnji seji soglasno potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim so za okoli deset odstotkov znižali tako prihodke kot tudi odhodke. Letos tako na prihodkovni strani predvidevajo 3,2 milijona evrov, na odhodkov pa 3,4 milijona evrov.

Kot je pojasnila Maja Anzelj z občinske uprave, je bil rebalans potreben zaradi uskladitve proračunskih postavk glede na pričakovano realizacijo do konca leta. Tako so na naslednje leto prestavili projekt postavitve stolpa na Debencu. »Zanj je bilo predvidenih 155.00 evrov, a letos namenjamo le 10.000 evrov za projektno dokumentacijo,« je dodala. Z rebalansom več denarja namenjajo urejanju cest, saj se je med sanacijami pokazalo, da so nekatere po skoraj štirih desetletjih potrebne večjih posegov, da bi zagotovili kakovostno izvedbo in poskrbeli za večjo varnost udeležencev v prometu.

Največ časa so se sicer svetniki zadržali pri predstavitvi ureditve središča Mirne, kjer se med drugim predvideva, da bi občina v enem od objektov na območju nekdanjega Preventa, ki je danes v lasti podjetja Bartog, uredila novi 8-oddelčni vrtec. Pismo o nameri je bilo včeraj predstavljeno občinskemu svetu, ki se je s tem soglašal in županu Dušanu Skerbišu dal mandat za podpis. »Študije so pokazale, da je predelava obstoječih prostorov bistveno cenejša. Zadovoljni smo, da smo prišli skupaj s ceno in se zahvaljujemo posluhu podjetja Bartog, ki je soglašalo s pismom o nameri, in se v njem obvezuje, da bo uredilo vse ostale prostore, ki bodo okoli tega vrtca in da bo občina kupila prostor vključno z gradbenim dovoljenjem za sam vrtec, kar pa je pri času in potrebi za nov vrtec bistveni prihranek,« je dejal župan. Podrobneje o tem, kakšen naj bi bil vrtec, pa naslednji teden v Dolenjskem listu.

Svetniki so sprejeli tudi nove elaborate cen za oskrbo s pitno vodo, čiščenje odpadne vode in ravnanje z odpadki. Komunalna položnica bo v povprečju za štiričlansko družino višja za nekaj manj kot evro.

