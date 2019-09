Zlato za Adrio Mobil in Krko

25.9.2019 | 20:00

Zlato priznanje za inovacijo je Adria Mobil prejela za novo generacijo Adria Mobil Vanov – Twin 2019. (Vir: katalog GZS)

Krka pa je zlato dobila za prvo generično zdravilo s podaljšanim sproščanjem paliperidona na osnovi tehnologije osmotske črpalke.

Brdo pri Kranju - V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) danes že 17. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. Med prejemniki osmih zlatih priznanj sta tudi novomeški Adria Mobil in Krka. Prva je priznanje prejela za novo generacijo Adria Mobil Vanov – Twin 2019, druga pa za prvo generično zdravilo s podaljšanim sproščanjem paliperidona na osnovi tehnologije osmotske črpalke.

Podelili so tudi dve posebni priznanji za mlado podjetje, 26 srebrnih, štiri bronasta, štiri priznanja za prispevek na področju inovativnosti ter dve posebni priznanji za razvojno in inovacijsko sodelovanje gospodarstva in institucij znanja. Nagradili so tudi najboljšo inovacijo leta po izboru javnosti, to je avtomatiziran stroj za sitotisk 3D oblike na nalivno pero celjskega podjetja Vivapen.

S srebrom so se iz našega konca Slovenije okitili: Adria dom iz Črnomlja z inovacijo plavajoče hiše na vodi s strešno teraso, Krka s trdno farmacevtsko obliko s kombinacijo olmesartana in amlodipina za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka, radeški Muflon z inovacijo modularne odlepljive tapete, Numip, PE Krško, z inovacijo visoko učinkovit venturijev element za uporabo v farmaciji in procesni industriji ter novomeški TPV za mudul pametne tovarne za avtomatsko odvzemanje izdelkov iz KTL obešal z avtomatsko kontrolo kvalitete izdelkov po operaciji dodajanja KTL površinske zaščite.

Bronasto priznanje je za imitacijo patinirane starane medenine prejel sevniški Stilles.

Kot so sporočili iz GZS je letos na regionalni ravni sodelovalo 199 inovacijskih predlogov ter preko 1.000 inovatorjev in inovatorskih ekip. Za priznanja na nacionalni ravni pa se potegovalo 44 najboljših inovacij iz vse Slovenije.

Predsednik GZS Boštjan Gorjup je ob priložnosti poudaril, da inovativnost niso zgolj številke, ampak se temelji inovativnosti postavljalo v naši kulturi in odnosu do inovativnosti. Če bomo znali še naprej graditi na inovacijski kulturi, se bo to odrazilo tudi na evropski inovacijski lestvici, kjer je Slovenija izgubila nekaj mest in stik z močnimi evropskimi inovatorkami.

Gorjup je tudi izpostavil, da so Slovenci v tujini visoko cenjeni po strokovnosti, a dodal, da »potrebujemo še več poguma, močne volje in želje po medsebojnem sodelovanju«. Udeležence slovesne podelitve je nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

M. Ž.