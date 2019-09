Šentjernejski župan Radko Luzar napovedal odstop

25.9.2019 | 20:10

Radko Luzar je napovedal svoj odstop za 19. december - pisno odstopno izjavo je že podal.

Šentjernej - Župan Radko Luzar je za danes popoldne sklical 6. redno sejo občinskega sveta občine Šentjernej, do katere pa potem, ko svetniki po krajši razpravi niso izglasovali predlaganega dnevnega reda, sploh ni prišlo. Je pa zato Luzar presenetil z novico, ki jo je sicer želel povedati ob koncu seje - da odstopa z županske funkcije.

Kot glavni razlog je navedel zaplete ob obnovi občinske ceste skozi Dolenjo Staro vas (kjer župan živi), zaradi česar je ob novo urejenem obvozu oz. zaprtju obstoječe poti proti Staremu sejmišču v Šentjerneju prišlo do nezadovoljstva med občani, nastali sta tudi dve civilni iniciativi: na Starem sejmišču v Šentjerneju ter CI vasi Vovčkova vas, Rakovnik, Lurd in Vrbovci. Prišlo je do vandalizma, odstranjevanja ovir čez cesto, groženj, itd. »Vse to obsojam in to je sodu izbilo dno. Če hočem razmere umiriti, moram odstopiti,« je dejal v kratkem pojasnilu svetnikom ter poudaril, da je prišel na občino, da nekaj naredi, ne pa da trati čas. »A očitno podpore nimam, nekateri želijo, da odidem,« je rekel in dejal, da če bi imel le nasprotovanja od zunaj, bi še vztrajal, »ker pa imam nasprotnike v občinskem svetu, celo med tistimi, ki so me prepričevali za župansko kandidaturo, nima smisla vztrajati.«

Luzar je še dejal, da je že podal pisno odstopno izjavo, kar pomeni, da odstopa z 19. decembrom, »ker želim do takrat do konca pripeljati prenos koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju občine Šentjernej na občinsko podjetje, da bodo občani imeli cenejše odvajanje odpadnih voda, seveda skladno z zakonom. Računam, da bo do takrat uspelo.« V prehodnem času je želel tudi sprejem rebalansa proračuna, kar je bilo na dnevnem redu današnje seje, »a do tega žal ni prišlo, kar pomeni, da bodo nekatere investicije ustavljene, vprašanje so tudi razpisi za nepovratna sredstva,« je dejal Luzar.

Po odstopu naj bi župansko funkcijo opravljal do izvolitve novega župana, nadomestne volitve pa naj bi bile v dveh mesecih.

»Z narejenim v občini sem zadovoljen, rezultati skoraj petletnega dela so vidni, delo pa bo treba nadaljevati. Upam, da bo naslednik dober, da bodo županski kandidati dobri in da bodo občani izbrali pravega,« še pove Luzar in doda, da ga lokalna politika prav gotovo ne mika več in se bo vrnil v gospodarstvo, od koder je tudi prišel.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentarji (1)

Nevernik
Francetu se že smeje, Janez je zaskrbljen. Verjamem, da se bosta ta dva šerifa spet sparila! Janez se ne bo odrekel vladavine!