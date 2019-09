Roza oktober v znamenju jabolk in šampinjonov

26.9.2019 | 08:00

Oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk. Pri Slovenkah je to najpogostejša oblika raka, saj letno za to težko boleznijo zboli več kot 1300 žensk, hkrati pa tudi do 10 moških. Prav zato je še toliko pomembnejša preventiva, predvsem v obliki aktivnega življenjskega sloga, rednega mesečnega samopregledovanja, preventivnih presajalnih programov in uravnotežene prehrane.

Jabolka in šampinjoni - popoln par z dobrim namenom

Jabolka in šampinjoni so del celovite zdrave prehrane, ki je ključnega pomena tako za splošno zdravje kot za preventivo raka dojk.

Šampinjoni so ena izmed najbolj vsestransko uporabnih gob. S svojim prijetnim in blagim okusom ter nezahtevno pripravo se podajo številnim jedem. Vsebujejo veliko hranljivih snovi – kot odličen vir antioksidantov, vitaminov in mineralov naj bi pripomogli h krepitvi imunskega sistema in uravnavanju presnove, vsebujejo pa tudi veliko vitamina D. Redno uživanje lahko tako pripomore k boljšemu počutju ter izboljšuje odpornost.

Jabolka naj bi veljala za najbolj priljubljeno sadje na svetu. Povsem pričakovano, saj njihova hranilnost in vsestranskost ugajata skoraj vsakemu okusu. S svojo sočnostjo v sive jesenske dni prinašajo svežino in okus poletja. Jabolka so bogata z antioksidanti ter vsebujejo tako prehranske vlaknine kot vitamina A in C.

Jabolka in šampinjoni niso le del sveže in raznolike prehrane, temveč tudi zdrava dopolnitev vsakodnevnega jedilnika – z njihovo izbiro pa naredite nekaj dobrega tudi za druge. Za vsak roza paket jabolk in/ali šampinjonov, kupljenih v trgovinah HOFER v mesecu oktobru, HOFER 10 centov namenja slovenskemu združenju za boj proti raku dojk Europa Donna.

Mlada špinača s šampinjoni in jabolki

Na žlici olja prepražite za grižljaj velike trakce puranjih zrezkov. Dodajte sol in poper po okusu ter postavite na stran. Šampinjone očistite, narežite na rezine in popražite na žlici olja. Med tem časom očistite mlado špinačo ter ji dodajte narezano očiščeno jabolko. Špinačo začinite s prelivom, ki je sestavljen iz tanko narezane čebule, žlice sončničnega olja, limoninega soka ter ščepca sladkorja. Preliv po okusu solite in poprajte. Špinačo preložite na krožnik in obložite s pripravljenimi puranjimi trakci ter popestrite s suhimi brusnicami in mletimi orehi.

Pomembnost zdravih življenjskih navad

Projekt Roza oktober pri HOFERju izvajajo že 4. leto in ob tem svoje zaposlene ter kupce aktivno opominjajo na pomen samopregledovanja in preventive. Lansko leto so s pomočjo svojih kupcev programu ROZA, ki ga izvajajo v slovenskem združenju Europa Donna, namenili 8.755 evrov, v treh dosedanjih akcijah pa skupno že več kot 20.000 evrov, namenjenih svetovanju, predavanjem in izobraževanjem. »Skrb za zdravje mora ostati prioriteta skozi vse dni v letu, ne zgolj oktobra,« so prepričani pri HOFERju, zato želijo z oktobrskimi aktivnostmi svoje zaposlene in kupce spodbuditi k zdravim življenjskim navadam.

Oglasno sporočilo