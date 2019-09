Zaprli bodo odsek državne ceste Dvor–Soteska

26.9.2019 | 15:10

Obvestilna tabla o zapori (Foto: R. N.)

Dvor, Soteska - Zaradi dokončanja gradnje Suhokranjskega vodovoda bodo jutri ob 7. uri za ves promet zaprli državno cesto na odseku Dvor–Soteska, popolna zapora pa bo trajala do 10. oktobra do 15. ure, so sporočili iz Občine Žužemberk. Ob predčasno končanih gradbenih delih se bo zapora primerno skrajšala oz. podaljšala, če dela na zahtevnem odseku ne bodo opravljena do predvidenega roka. Obvozi so dovoljeni po lokalnih cestah, in sicer so možni preko Trebnjega, Mirne Peči ali Brezove Rebri.

»Odsek oziroma povezava Dvor – Drenje je zadnji in hkrati najzahtevnejši del vodovoda, ki zahteva pri sami izgradnji še posebno skrb za varnost. Čeprav se vodovod gradi že od leta 2014, je bila izgradnja omenjenega odseka predvidena kot zadnja. Ob načrtovanju posega se je odpiralo več možnosti za zagotovitev varnosti na državni cesti med Dvorom in Sotesko, vendar pa nobena od mogočih rešitev ni varnejša od popolne zapore ceste,« so pojasnili na občini.

Dodali so, da se bodo izvajalci potrudili, da bodo traso čimprej izkopali in tako končali z deli v najkrajšem možnem času. Na občini se, kot so navedli, zavedajo nevšečnosti, ki jih bodo imeli uporabniki ceste, zato prosijo za razumevanje.

Kakšni so odzivi iz gospodarstva na napovedano zaporo, si lahko preberete v novi številki Dolenjskega lista.

M. Ž.