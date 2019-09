V Kočevju nov proizvajalec lepljenega lameliranega lesa

26.9.2019 | 14:10

Foto: spletna stran podjetja Koles

Kočevje - V kočevski industrijski coni LIK so včeraj uradno odprli podjetje Koles, ki iz lokalnega lesa proizvaja lepljeni lamelirani les. Naložba v nakup zemljišča, potrebno infrastrukturo in proizvodne linije je skupaj znašala nekaj manj kot 6,13 milijona evrov. Podjetje Koles namerava v Kočevju zagotoviti najmanj 25 delovnih mest.

Iz podjetja Koles so STA sporočili, da nameravajo les za predelavo nabavljati pri lokalnih žagah, ga nato obdelati, predelati in sušiti.

Celotna proizvodnja je avtomatizirana, nadzorujejo jo le štirje nadzorniki, ki spremljajo in nadzirajo obratovanje ter kontrolirajo proizvodni proces in razvoj izdelka, pripravljenega za odpremo.

Letne proizvodne zmogljivosti Kolesa ob dvoizmenskem delu znašajo 18.000 kubičnih metrov lesa, po vpeljavi dela v treh izmenah pa jih bodo okrepili na 27.000 kubičnih metrov lesa. Izdelke in material, ki jih izdeluje, sicer uporabljajo pri gradnji stanovanjskih naselij, poslovnih stavb, trgovinskih poslopij in industrijskih območij.

Zasnovani in izdelani so okolju prijazno in spodbujajo širjenje tržišča. Uporabiti jih je možno na številne načine, pri čemer so v Kolesu "kot pomembnejše izpostavili segmentacijo stavb, podporne sisteme pri gradnji, kot so gradnja športnih kompleksov, šolskih stavb in mostov s kompleksnim in standardiziranim arhitekturnim projektiranjem".

Podjetje, ki deluje na zemljišču, nekaj manjšem od 45.000 kvadratnih metrov, sicer ponuja zajamčeno dobavo in proizvodnjo slovenskega lesa. Da bi pospešilo logistiko in znižalo prevozne stroške, bo uporabljalo železniški prevoz.

Podjetje Koles sta maja predlani ustanovili podjetji HS inženiring, ki ga zastopa Slavko Hrženjak, in Vakuumteh, ki ga zastopa Uroš Rak, so še sporočili iz omenjenega podjetja.

STA