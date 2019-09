V bloku puščala voda

26.9.2019 | 07:00

Včeraj ob 15.37 uri je na Aškerčevi ulici v Krškem v stanovanju v sedmem nadstropju večstanovanjske stavbe iz poškodovane vodovodne cevi iztekala voda. Gasilci PGE Krško so zaprli ventil za vodo.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da je zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in escherichia coli, potrebno vodo pred uporabo v prehranske namene prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu Blok 10,12,14.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Žan.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS-ŠOLA na izvodu PROTI RTP;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanmi iz TP REPLJE na izvodu REPLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Štrit Dule izvod športno igrišče med 12.30 in 14.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brezina, Gornji Šentlenart in Vodovod Trebež med 9.30 in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na obmoćju TP Šmarje 4 med 10.30 in 13. uro.

M. K.