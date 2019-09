Državni prvaki premočni za Krko

26.9.2019 | 08:45

Krkaši so sinoči izgubili z 32:20. Foto: Slavko Kolar



Foto: Slavko Kolar

Celje - Rokometaši novomeške Krke so včeraj v celjski dvorani Zlatorog odigrali uvodno tekmo 4. kroga lige NLB. Celje Pivovarna Laško, aktualni državni prvaki so bili boljši in tekmo dobili z 32:20 (18:8).

Krkaši so v tekmo vstopili nezbrano in domačinom dovolili, da so prihajali do lahkih zaključkov, saj so Celjani v 18. minuti prvega dela že vodili za osem golov (12:4). Novomeščani so sicer skušali ujeti priključek s favoriziranimi domačini, a jim namera zavoljo preveč zgrešenih strelov in izgubljenih žog ni uspela. Najvišji zaostanek so imeli tik ob polčasu, na odmor so odšli pri rezultatu 18:8.

Na uvodu v drugi del srečanja so maloštevilni gledalci v dvorani Zlatorog lahko spremljali igro gol za gol. Nato pa so domačini z delnim izidom 4:0 prednost iz prvega dela še povečali (24:11). Prednost trinajstih zadetkov so Celjani držali večino drugega polčasa, kjer pa varovanci trenerja Romana Zarabca pravih možnosti, da bi se približali, niso imeli, so dogajanje na parketu povzeli v novomeškem klubu.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Tilen Kodrin s šestimi in Domen Makuc s štirimi goli, v novomeški pa Luka Klemenčič s sedmimi in Tilen Kukman s štirimi zadetki.

Roman Zarabec, trener Krke, je po tekmo povedal: »Tudi Celje se lovi v igri, kot mi, ki pa nimamo desnega zunanjega igralca. Jaz sem z določenimi zadevami zadovoljen, potrebovali smo svoj čas, da se poberemo, saj je Celje odlično začelo. Nato smo odigrali dobro, bili enakopravni, vseeno pa naredili nekaj taktičnih napak, ki so nas stale razlike. Ta ekipa ima prihodnost, manjka ji še ostrine, izkušenj, tako da nas še čaka delo, predvsem pa sedaj dobra priprava na Ormož, kjer moramo iskati svojo priložnost.«

»V tekmo smo vstopili s premalo energije in premalo motivacije, kar so aktualni državni prvaki znali izkoristiti in si do polčasa s pomočjo naših izgubljenih žog in zgrešenih strelov priigrali dovolj veliko prednost, katero so držali do konca tekme. Na tekmi smo priložnost dobili nekateri mlajši igralci, katerim minute na taki tekmi veliko pomenijo,« pa je dejal Luka Klemenčič.

Dvorana Zlatorog Celje; 4. krog liga NLB:

RK Celje Pivovarna Laško: Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin 1, Cvetko 3, Razgor 2 (1), Marguč 2, Šarac 3, Grošelj 1, Poteko 3, Žabić, da Silva 1, Kodrin 6, Horžen 2, Grebenc 2, Makuc 4, Leban 1 (1), Novak 1.

MRK KRKA: Avsec 1, Pršina, Hvastija, Irman, Jakše 3 (2), Gorela, Klemenčič 7, Rašo 2, Batagelj 1, Brajer, Kukman 4, Windischer, Matko 1, Kete 1, Urbič.

Rokometaši Krke bodo v naslednjem, 5. krogu doma gostili ormoški Jeruzalem. Tekma bo prvi vikend v oktobru.

M. Ž.