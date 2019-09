O rebalansu, vrtcu in prodaji Energetike Šentrupert

26.9.2019 | 11:45

Svetniki občine Šentrupert na včerajšnji seji

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Šentrupert - Šentrupertski svetniki so na včerajšnji seji soglasno potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, ki pa ne prinaša bistvenih sprememb. Kot je pojasnil župan Andrej Martin Kostelec, so z njim le uskladili nekatere postavke proračuna glede na potrebe za izvajanje nalog in programov do konca leta.

»Vse obveznosti, ki bodo potekle v tem letu, pa ne bo sredstev, da jih poplačamo, bodo prenesene v naslednje leto in jih bomo plačali z zamudo,« je še dodal župan. Občina po njegovih besedah pokriva vse najnujnejše obveznosti in naloge, Kostelec pa je svetnikom razložil tudi, kako je z odplačevanjem zamudnih obrokov za vrtec pri osnovni šoli.

Na začetku leto so namreč ugotovili, da občina lastniku dolguje enajst najemnin, od tega so jih pet letos že uspeli poplačati. Župan je ob tem še poudaril, da sproti poplačujejo tekoče obveznosti. »A lastnik pričakuje, da bi do konca leta poravnali še štiri zapadle najemnine, to je okoli 80.000 evrov, a občina, ki je v težki finančni situaciji, tega denarja nima,« je po seji za naš časopis dejal Kostelec, ki upa, da se bodo z lastnikom uspeli dogovoriti, kajti v nasprotnem primeru jim grozi izvršba, ki pa bi precej otežila poslovanje občine.

Svetniki so se na včerajšnji seji seznanili s trenutnimi aktivnostmi pri sprejemanju prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, med drugim pa so se tudi strinjali z namero prodaje javnega podjetja Energetika Šentrupert, ki je v 100-odstotni občinski lasti. Podrobneje o tem pa v naslednjem Dolenjskem listu.

Besedilo in fotografije: R. N.

