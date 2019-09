Tovornjakar pijan prišel na mejo

V včerajšnjih popoldanskih urah je na mejni prehod Metlika na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik tovornega vozila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 51-letnemu državljanu Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Danes ga bodo z obdoložilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Ob električno orodje

V Trebnjem je v noči na sredo nekdo vlomil v garažo poslovnega objekta in iz odklenjenega kombiniranega vozila odnesel električno ročno orodje. Škode je za okoli 1000 evrov.

Prav tako to nič neznanec vlomil v nedograjen poslovni objekt na območju Mokronoga in tudi tu ukradel električno ročno orodje. Škode je za okoli 3500 evrov.

"Pospravil" po brunarici

Med 21. in 24. septembrom je v kraju Lopata neznanec iz brunarice odnesel kosilnico in orodje ter povzročil za 200 evrov škode.

Vlomil, a odnesel nič

V včerajšnjih dopoldanskih urah so bili policisti obveščeni, da so v noči na sredo v Šmarjeti neznanci skozi okno vlomili v stanovanjsko hišo, v kateri se je nahajala oškodovanka. Pregledali so prostore in objekt zapustili skozi vhodna vrata. Po prvih ugotovitvah niso ničesar odtujil, z vlomom povzročena škoda pa znaša okoli 300 evrov. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo vloma.

Neznan predmet v avto

Sinoči, nekaj pred 20. uro je oškodovanec policiste obvestil. da naj bi v okolici Novega mesta med vožnjo v vrata avtomobila priletel neznan predmet in mu poškodoval vozilo. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin poškodovanja vozila.

Prijeli dva Pakistanca

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje v okolici Črnomlja izsledili in prijeli dva državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

Dodano ob 11.40:

Našli naboje in konopljo



Včeraj so na podlagi odredbe okrajnega sodišča policisti Policijske postaje Kočevje opravili hišno preiskavo v okolici Kočevja. Pri preiskavi so zasegli 19 nabojev različnih kalibrov in pet rastlin v višini 60 do 180 cm, za katere se sumi, da gre za prepovedano rastlino konopljo. Zaseženi predmeti so bili poslani v pregled na oddelek kriminalistične tehnike, po znanih rezultatih pa bo zoper kršitelja uveden prekrškovni postopek.

