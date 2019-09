Z Dolenjskim listom na Oktoberfešto!

26.9.2019 | 10:30

Novo mesto - Spoštovani bralci, če se želite dva dni zabavati na Oktoberfešti, ki bo 18 in 19. oktobra pred Qlandio Novo mestu, lahko z malo sreče in znanja zadenete dve vstopnici.

In kako do vstopnic? Preprosto. Odgovorite na nagradno vprašanje na kuponu, ki ga najdete v novi številki Dolenjskega lista, ki je izšla danes, in ga pošljite po pošti na naslov Dolenjski list Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto. Lahko pa vaš odgovor in vse zahtevane podatke (ime in priimek, naslov, telefon in elektronski naslov) vpišite v e-pošto s pripisom Oktoberfešta in ga pošljite na naslov narocnina@dol-list.si.

Vprašanje se glasi: Kako še drugače imenujemo mesec oktober?

V žrebanju sodelujejo vsi pravilno izpolnjeni kuponi in elektronska sporočila, ki bodo k nam prispela do vključno ponedeljka, 7. oktobra, do 10. ure. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli po dve vstopnici.

Pravila nagradne igre so objavljena tukaj.

Oglasno sporočilo