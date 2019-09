Sevniški vrtci bodo dražji

26.9.2019 | 13:05

Župan Srečko Ocvirk (v sredini za mizo v ozadju) in oddelek za družbene dejavnosti sta na včerajšnji seji dobila vrsto vprašanj in pobud v zvezi s cenami vrtcev. (Foto: M. L.)

Sevnica - Sevniški občinski svet je na včerajšnji seji določil sistemizacijo delovnih mest v vrtcih v občini in potrdil nove cene storitev vrtcev, ki začenjajo veljati s 1. septembrom. Cene bodo po novem višje in tako bodo starši v prihodnje plačevali za 3 do 18 evrov več, odvisno je od tega, v katerem plačilnem razredu je otrok.

Kot pojasnjujejo na občini, so višje cene predvsem posledica višjih plač zaposlenih v vrtcih, kot to izhaja iz zakonodaje v zvezi z javnim sektorjem. Na ceno programa vrtcev občutno vplivata vrsta oddelka in število otrok v oddelku.

