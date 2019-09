Za samostojno mobilnost v domačem okolju brez ovir

26.9.2019 | 20:30

K projektu so z Dolenjske pristopile Mestna občina Novo mesto ter občini Krško in Kočevje. (Foto: Beletrina)

Novo mesto - Geodetski inštitut Slovenije (GI) in Beletrina sta včeraj v Novem mestu predstavila nacionalni projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga financira Ministrstvo RS za infrastrukturo. Glavni cilj projekta je omogočiti dvig kakovosti življenja oseb z različnimi invalidnostmi, vsebina pa se usmerja v rešitve mobilnosti v mestih, dostopnosti javnih institucij in spletne dostopnosti, so sporočili organizatorji.

Kot so dodali, so rezultati za testne občine, vključenih je 21 občin, praktični: ranljive skupine – invalidi, s poudarkom na slepih in slabovidnih in gibalno oviranih ljudeh, ter šolski otroci in mladina - bodo imeli na voljo informacije o dostopnosti za samostojno mobilnost, lahko bodo izmenjali uporabniške izkušnje v celi državi, predvsem pomembna pa bo spletna dostopnost, ki omogoča dostop do digitalnih informacij za vse ranljive skupine.

V omenjenem projektu aktivno sodelujejo tudi izbrane občine, cilj pa je širitev in sodelovanje z občinami in drugimi deležniki, kot so invalidske in humanitarne organizacije, po vsej Sloveniji. Zato GI in Beletrina v jesenskih mesecih pripravljata predstavitve projekta po vsej Sloveniji, tokrat je bila na vrsti Dolenjska, kjer so k projektu pristopile Mestna občina Novo mesto ter občini Krško in Kočevje. Dogodka so se poleg predstavnikov organizatorjev udeležili predstavniki vseh treh občin.

M. Ž.