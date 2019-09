Jedrska elektrarna bo za en mesec obstala

Krško - V noči s ponedeljka na torek oziroma 1. oktobra bodo zaradi remonta za en mesec ustavili krško jedrsko elektrarno. S tem se bo zaključil trideseti gorivni ciklus, v katerem je elektrarna brez prekinitve delovala 424 dni od 1. maja 2018. V tem času je elektrarna v omrežje oddala 8,38 milijarde kilovatnih električne energije, kar je za dober odstotek več, kot je bilo načrtovano.

Predsednik uprave NEK Stane Rožman je uspešnost delovanja jedrske elektrarne primerjal s športom in jo uvrstil v vrh lige narodov tako po učinkovitosti kot po varnosti, kar ni le njegova subjektivna ocena ampak tudi ocena bonitetne hiše Bisnode, ki je NEK podelila zlati certifikat bonitetne odličnosti. Letos spomladi so strokovnjaki Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO po obsežnem varnostnem pregledu NEK vnovič uvrstili v najvišji razred obratujočih jedrskih elektrarn. Trideseti gorivni ciklus je tako uspešen z vseh zornih kotov.

V sklopu remonta bodo v NEK ob menjavi goriva izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne ter merilno-regulacijske opreme. Remont bodo izpeljali v sodelovanju z izvajalci iz Slovenije, Hrvaške in tujine, v remontu pa bo sodelovalo več kot 1400 delavcev zunanjih izvajalcev.

Kot je dejal vodja proizvodnje Gorazd Pfeifer v NEK nadaljujejo desetletno varnostno nadgradnjo, ki prinaša dodatne varnostne ukrepe za primere ekstremnih zunanjih dogodkov, za katere elektrarna ob gradnji ni bila projektirana. Letos bodo zaključili drugo fazo, tretjo fazo pa bodo zaključili do konca leta 2021. Tretja faza obsega gradnjo nove, posebej utrjene varnostne stavbe, v kateri bodo dodatni rezervoarji hladilne vode in dodatni varnostni sistemi za vbrizgavanje vode v reaktorski hladilni sistem in v oba uparjalnika, ki bi delovali v primeru, če bi odpovedalo delovanje obstoječih sistemov. V sklopu tretje faze je tudi varnostna nadgradnja sistema začasnega skladiščenja izrabljenega goriva. Tretjo fazo nadgradnje bodo delno financirali tudi s kreditom, delno pa z dokapitalizacijo. Po besedah Pfeiferja bo NEK po nadgradnji po varnosti povsem primerljiva z novimi elektrarnami.

Ob koncu novinarske konference je direktor Rožman posebej poudaril pomen jedrske energije v boju proti podnebnim spremembam in razogljičenju. Jedrska energija je zanesljiv in stabilen vir električne energije, brez katerega pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov ne more biti uspešno, saj so obnovljivi viri preveč odvisni so različnih dejavnikov, kot so pretoki rek, oblačnost, veter in podobno. Kot je poudaril je v sektorju energetike za razogličenje najprimernejša kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije. Poleg tega je povedal, da pričakujejo, da bo do leta 2023 rešeno tudi vprašanje odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

