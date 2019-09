Z avtomobilom na bok; na avtocesti trčila tri vozila

26.9.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je danes ob 12.05 na cesti Žužemberk–Bič, pri odcepu za naselje Babna Gora, osebno vozilo zapeljalo na brežino, se prevrnilo na bok in obstalo na cestišču. Poškodovala se je ena oseba, katero so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so mesto nesreče zavarovali, stabilizirali vozilo, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu, vozilo postavili na kolesa in odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče.

Trčila tri osebna vozila

Nesreča se je zgodila tudi na cestnem odseku Krško – AC Drnovo, občina Krško, kjer so ob 14.35 trčila tri osebna vozila, pri tem pa so se poškodovale tri osebe. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in cestni službi pri čiščenju cestišča. Reševalci NMP Krško so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v UC Brežice, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

