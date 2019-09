Trak ob odprtju prenovljene ceste prerezal tudi minister

26.9.2019 | 19:00

Takole so slovesno prerezali trak od odprtju prenovljene ceste Boršt-Veliki Lipovec.

Veliki Lipovec - Na Selih pri Ajdovcu so včeraj namenu predali prenovljen odsek tri kilometrske lokalne ceste, ki od Boršta pelje proti Velikemu Lipovcu. Trak so slovesno prerezali župan Jože Papež, direktor GPI Tehnika Drago Muhič, domačin in tudi občinski svetnik Franc Štravs ter Iztok Purič, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je sicer pred dnevi s tega položaja odstopil.

Po gradnji Suhokranjskega vodovoda je bila cesta v slabem stanju. Občina je kar nekaj časa odlašala z njeno obnovo, saj so želeli zagotoviti denar za rekonstrukcijo celotnega cestišča, ne pa samo krpanje poškodovanih delov. Pred dvema mesecema se je izbrani izvajalec, to je GPI Tehnika, lotil obnove, poleg tega pa so uredili tudi odvodnjavanje. Na novo so asfaltirali tudi 300-metrski odsek do vasi Sela.

Dogodek so popestrili člani vokalne skupine Dvorjani in Valentina Kužnik z igranjem na harmoniko, cesto pa je blagoslovil ajdovški župnik Janez Zaletel. Program je povezovala Lilijana Hrovat.

R. N., foto: občina Žužemberk

