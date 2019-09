Odstranili sršenje gnezdo

27.9.2019 | 07:00

Tudi takšno je lahko sršenje gnezdo (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.03 uri so na Kremenu, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjske hiše.

Iztekala nafta

Ob 07.45 je v Hotemežu, občina Radeče, iz rezervoarja tovornega vozila iztekala nafta. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator tovornega vozila ter po opravili nevtralizacijo nevarne snovi z vpojnimi sredstvi, saj se je nevarna snov razlila po celotnem vozišču v dolžini okoli 150 metrov. Gasilci so nato še nudili pomoč pri odmiku vozila s cestišča, dokončno čiščenje cestišča pa so opravili delavci cestnega podjetja VOC Celje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BISTRICA, TP DOBLIČKA GORA 2, TP MAVRLEN, TP ZADRUŽNA ZIDANICA, TP STRAŽNJI VRH, TP ROŽIČ VRH in TP TUŠEV DOL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.30 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS;

- od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod Vikendi;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE izvod Dol. Griblje levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI ČATEŽU, TP LAZAR, TP GOR. RAVNE, TP OKROG, TP ČATEŠKA GORA, TP KRŽIŠČE, TP ZAGRIČ, TP TLAKA in TP PRISTAVA PRI MORAVČAH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništv Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mokronog zdravstveni dom med 15.00 in 18.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mrtvice in Brege med 8.30 in 12.30 uro, na območju TP Drnovo med 7.30 in 8. uro ter med 12.50 in 13.20 uro, na območju TP Vihre med 8. in 8.30 uro ter med 12.20 in 12.50 uro, na območju TP Štrit izvod Štrit desno med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Rožno vas, Rožno vas - Srbotno, Rožno in Staganca med 8. in 14. uro.

M. K.