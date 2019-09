81-letnik zapeljal s ceste in se prevrnil, hudo poškodovana sopotnica

27.9.2019 | 08:15

Zasežena konoplja (Foto: PP Trebnje)

Včeraj nekaj pred 12. uro se je zgodila prometna nesreča pri Logu pri Žužemberku. Policisti so ugotovili, da je 81-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Biča proti Žužemberku. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. V nesreči se je huje poškodovala 73-letna potnica v vozilu. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Zasegli sadike konoplje

Policisti Policijske postaje Trebnje so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 53-letnega osumljenca iz okolice Trebnjega. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli več sadik prepovedane konoplje. Zoper osumljenca bodo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Vlom v prodajalno

V noči na četrtek je v Novem mestu nekdo vlomil v prostore prodajalne in odnesel menjalni denar. Škode je za okoli 300 evrov.

Prijeli dva tujca

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Tanče Gore in Vrčic izsledili in prijeli državljana Pakistana in državljana Bangladeša, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

M. Ž.