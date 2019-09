Kateri so najbolj urejeni

27.9.2019 | 09:15

Z včerajšnje podelitve: predstavniki večine dobitnikov priznanj za urejenost (Foto: M. L.)

Brežice - Na včerajšnji slovesnosti, ki jo je pripravila Občinska turistična zveza Brežice, so podelili priznanja za urejenost krajev in šol v brežiški občini. V skupini vaška jedra je 1. mesto osvojilo Globoko, 2. je zasedla Cerina in 3. je dosegel Mostec. V skupini vasi so 1. mesto dosegle Črešnjice, 2. Dvorce, dve tretji mesti so podelili Novi vasi pri Mokricah in Malemu Obrežu. V kategoriji krajevna središča so zmagale Artiče, Dobovi in Sromljam so podelili enakovredno 2. mesto.

Med osnovnimi šolami je najboljša Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, na 2. mestu je Osnovna šola Globoko in na tretjem Osnovna šola Bizeljsko.

Udeležence sta nagovorila predsednica občinske turistične zveze Branka Stergar in župan Ivan Molan. Dogodek, ki ga je povezovala Anja Urek, je s petjem pospremila vokalna skupina Up.

M. L.