FOTO: Na letošnji mini olimpijadi več kot 400 otrok

27.9.2019 | 11:20

Gorazd je rekel, da olimpijska bakla ni težka in da bo z veseljem čez 15 ali nekaj več let nosil pravo.

Ko malčki dobijo zeleno luč za napad na judoista ...

Novo mesto - Na stadionu Portoval danes v organizaciji Športne zveze Novo mesto poteka Mini olimpijada, na kateri sodeluje več kot 400 otrok iz vrtcev in osnovnih šol. Kot je povedal vodja omenjene regijske pisarne Metod Jerman, pod njihovim okriljem oz. v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Zavoda Novo mesto prireditev izvajajo tretje leto, zaradi velike števila otrok pa vsakič povabijo druge osnovne šole in vrtce.

Otroci iz OŠ Šmihel, Drska, Brusnice in Stopiče, vrtcev Pedenjped, Ringajraja in Krkinih lučk iz Vavte vasi so sprva prisluhnili olimpijski himni, malčki so na prizorišče prinesli še zastavo in baklo, nakar so se v skupinah ob pomoči lokalnih športnih društev pomerili v raznih disciplinah: judu, tenisu, golfu, nogometu, smučanju, odbojki, skoku v daljino itd.

»Najbolj pomembno ostaja, da se naučijo, kako je pomembno sodelovati in dati vse od sebe, ne zgolj zmagati. Zato fair play poudarimo tudi v športni prisegi, ki smo jim jo prebrali na začetku olimpijade,« je še dodal Jerman.

Nekaj utrinkov z začetka prireditve, po kateri bodo vsi udeleženci dobili medalje in okrepčilo, pa v galeriji spodaj.

Tekst in foto: M. M.

Galerija