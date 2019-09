Z ureditvijo gozdnih cest do rekreacijskih poti

27.9.2019 | 15:15

Takole so včeraj slovesno trak prerezali ob odprtju novih gozdnih cest.

Predsednik KS Velika Loka Sašo Barle

Včerajšnji dan je bil kot naročen za pohod po krožni poti.

Velika Loka - Trebanjski župan Alojzij Kastelic, direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. Miran Mihelič in državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Damjan Stanonik so včeraj nedaleč stran od Velike Loke slovesno prerezali trak ob odprtju na novo zgrajenih gozdnih poti, ki bosta v prvi vrsti vsem lastnikom tamkajšnjih gozdov olajšala spravilo lesa, obenem pa z že urejeno cesto tvorita pet kilometrov dolg krog, ki ga številni občani uporabljajo za rekreacijo v prijetnem okolju.

Ideja o ureditvi gozdnih cest Velika Loka-Mlačne in Pluska-Mlačne v skupni dolžini treh kilometrov je pred leti zrasla v Krajevni skupnosti Velika Loka, med glavnima pobudnikoma za uresničitev projekta pa sta bila Tomaž Končina in Darko Kralj. Pobudo so podprli na občini Trebnje in skupaj so pristopili k pripravi projekta izgradnje omenjenih gozdnih cest. Trebanjski župan je poudaril, da je projekt lep primer dobrega sodelovanja. »Združili smo moči in to vedno prinaša najboljše rezultate. Že dolgo časa smo z zavidanjem pogledovali preko meje, kako imajo pohodno oz. rekreacijsko pot urejeno na Mirni, sedaj pa jo imajo tudi mi,« je dodal Kastelic.

Naložba je stala nekaj manj kot 130.000 evrov, polovico sta prispevali občin in Krajevna skupnost Velika Loka, preostalo pa so pokrili z denarjem, ki so ga dobili na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Državni sekretar na tem ministrstvu je izpostavil, da gozdne ceste pomenijo odpiranje gozdov, obenem pa je ob morebitnih napadih podlubnikov in drugih bolezni ukrepanje hitrejše. »S tem lahko rešimo gozdove pred nadaljnjim širjenjem bolezni,« je poudaril Stanonik. Po njegovih besedah imamo v Sloveniji okoli 12.000 kilometrov gozdnih cest, od tega jih vsako leto na novo zgradijo deset kilometrov. »Vaša občina je v tem letu zgradili tretjino vseh gozdnih cest v Sloveniji, kar vam gre izredna pohvala,« je še dodal.

Predsednik KS Velika Loka Sašo Barle je dejal, da poudaril, da je to velika pridobitev zanje in za celotno občino. Na določenih mestih krožne poti načrtujejo v prihodnje postaviti postaje, na katerih bodo naprave za vadbo na prostem, v sodelovanju s tamkajšnjimi lovci pa želijo vzpostaviti tudi nekakšno učno pot z informacijskimi tablami. »Na tej krožni poti bodo lahko šole organizirale tudi športne dneve,« je prepričan Barle.

Dogodka so se udeležili številni občani, od najmlajših pa tudi do nekoliko starejših, ki so se po prerezu traku podali po krožni gozdni poti. Mnogi so pred tem z zanimanjem poslušali tudi predstavitev nordijske hoje, ki sta jo pripravili predstavnici Centra za krepitev zdravja Trebnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

