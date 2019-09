Komunali certifikat o enakosti med spoloma

27.9.2019 | 19:00

Certifikat GEMA je na podelitvi v sklopu managerskega kongresa v Portorožu prevzela Jasmina Butara (Foto: Komunala Brežice)

Brežice - Javno podjetje Komunala je prejela certifikat GEMA za enakost med spoloma, ki ga je podjetju včeraj predala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. Priznanje so podelili v okviru pilotnega projekta, v katerem je sodelovala Komunala, in sicer gre za projekt Let’s Head Private: Mainstreaming Gender Equality in Slovenia’s Private Sector, ki ga je v sodelovanju z ameriškim veleposlaništvom v Sloveniji in Združenjem Manager izvajal Inštitut za proučevanje enakosti spolov.

Kot je ob prejemu certifikata dejala direktorica Komunale Jadranka Novoselc, so se v Komunali ves čas trudili dosegati enakost med spoloma, saj so tudi na vodstvenih mestih zaposlovali polovico žensk. Zaposlene se ceni glede na njihove kompetence, sposobnosti, osebnostne lastnosti, nikakor pa se zaposlenim ne daje prednosti glede na spol. Družba in življenje se stalno razvijata, diskriminacija pri zaposlovanju glede na spol je v nasprotju s sodobnimi načeli o pravičnem zaposlovanju, je še poudarila Jadranka Novoselc.

M. L.