FOTO: Odslej varneje po in ob cesti skozi Velike Brusnice

27.9.2019 | 17:30

Prenovljeno cesto so danes uradno predali namenu (z leve): vodja projekta Bojan Papler, v. d. direktorice Direkcije RS za infrastrukturo Monika Pintar Mesarič, minister Zdravko Počivalšek, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik sveta KS Brusnice Ivan Kralj.

Po več kot desetletju prizadevanj imajo Brusničani urejeno cesto in strugo potoka, predvsem pa zagotovljeno bolj varno pot v šolo in vrtec.

Velike Brusnice - S himno OŠ Brusnice je otroški pevski zbor začel slovesnost ob današnjem uradnem odprtju prenovljene regionalne ceste skozi Velike Brusnice, za katero so si tamkajšnji krajani, kot smo poročali, prizadevali okoli 15 let. Pred petimi leti je projekt dozorel in, kot je na današnjem odprtju med drugim povedal župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, so lahko krajani danes zadovoljni z narejenim.

Dela so potekala kar dve leti, v tem času pa so prenovili 662 metrov regionalne ceste, kraj je končno dobil tudi pločnik in javno razsvetljavo, uredili so strugo tamkajšnjega potoka, odvodnjavanje, kanalizacijo ipd., krajani Brusnic pa so novo ograjo ob cesti že olepšali s številnimi cvetličnimi lonci.

Prenova je terjala 1,8 milijona evrov, od česar je Direkcija za infrastrukturo prispevala 1,4 milijona, novomeška občina pa preostali del.

Uradnega odprtja so se med drugimi udeležili še minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, v. d. direktorice Direkcije RS za infrastrukturo Monika Pintar Mesarič, predsednik KS Brusnice Ivan Kralj, novomeški škof msgr. Andrej Glavan, vodja projekta pri DRSI Bojan Papler idr.

Po prerezu otvoritvenega traku in blagoslovu ceste s strani domačega župnika Alojzija Brceta so Brusničani, kot je tradicija, za gasilski domom priredili veselico in ob tem zasadili lipo.

Podrobneje pa še v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

