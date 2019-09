Razstavo o Gutenwerdu podaljšali do 25. oktobra

28.9.2019 | 16:30

Razstava je na ogled v prostorih gasilskega doma v Dobravi pri Škocjanu.

Vinko Gradišar

Dobrava pri Škocjanu - V gasilskem domu v Dobravi bo še do 25. oktobra na ogled razstava z naslovom Prebujeni srednjeveški trg Gutenwerd. Razstava, ki je nastala na pobudo domačina Vinka Gradišarja, je sad sodelovanja Narodnega muzeja Slovenije, PGD Dobrava in Zavodom za spomeniško varstvo Slovenije, Območna enota Novo mesto.

Gutenwerd je doslej edina opuščena srednjeveška naselbina na slovenskem ozemlju, ki so jo odkrili in raziskovali arheologi. Zaradi svoje ohranjenosti je izjemna tudi v evropskem merilu, saj tako dobro ohranjenih urbanih naselij iz srednjega veka skorajda ni.

Na razstavi si je na osmih panojih mogoče ogledati izsledke raziskav: tloris srednjeveškega naselja z označenimi območji, ki jih je raziskala arheološka ekipa, predstavitev freisinškega trga ob tranzitni poti in ob meji cesarstva, potek arheoloških izkopavanj in njihovih odkritij, predstavitev življenja, kot ga dokumentirajo predmeti ter predstavitev Gutenwerda kot izjemnega arheološkega najdišča. Predstavljeni so tudi načrti za nove raziskave ter postavljeni cilji raziskovalnega projekta. Poleg panojev so v dveh vitrinah na ogled originalni srednjeveški lonci in črepinje ter rekonstrukcije srednjeveških loncev ter drobni predmeti, ki govorijo o življenju v Gutenwerdu. Za ogled se je treba predhodno najaviti.

Besedilo in foto: L. Markelj