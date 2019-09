Je že slabo kazalo

28.9.2019 | 09:15

Foto: Dominik Pekeč

Trebnje - Rokometašem trebanjske Trima sinoči na tekmi z Izolani pred domačim občinstvom ni uspelo unovčiti vloge favorita, ob koncu razburljivega srečanja pa so bili lahko zadovoljni, da so osvojili vsaj točko, ki jih še naprej ohranja povsem pri vrhu prvenstvene lestvice.

Trebanjci so že začeli slabo, gostom pustili, da so prvi povedli in sedem minut pred koncem polčasa vodili že s petimi zadetki prednosti (12:7), takšen pa je bil tudi zaostanek domačih rokometašev ob odhodu na odmor. Izid ob polčasu in igra v prvem delu srečanja nista obetala nič dobrega, a so Trebanjci v nadaljevanju počasi le prevzeli vajeti v svoje roke in v 43. minuti je Dino Hamidović izid izenačil na 19:19, Marko Kotar in Gal Cirar pa sta v naslednjih minutah poskrbela za prvo vodstvo Trima na srečanju (21:19), delni izid 8:2 pa je bil vsekakor razlog za optimizem. A tekme še ni bilo konec. Sledil je izenačen boj do konca srečanja. Gostje so se vrnili v igro in dobri dve minuti pred koncem s zadetki Brumna Božiča in Petrovića znova povedli za dve (27:25), a zmage si s tem še niso priigrali. V precej nervoznem zaključku, ko je sodnik poslal na klop kar dva Izolana, so si domači rokometaši z zadetkoma Dobovičnika in Udoviča le zagotovili točko.

Trimo Trebnje : Butan plin Izola 27:27 (9:14)

Trimo Trebnje: Tomić, Rašo 2, Didovič 2, Udovič 4, Didovič, Seferović, Dobovičnik 7, Hamidović 3 (1), Kotar 4, Kmet, Sašek, Šešić, Redek, Brana, Grbić, Horžen, Cirar 5.

Butan plini Izola: Hušić, Jurič 2, Gačević 1, Poberaj 5, Božič 3, Petrović 5 (2), Gašperšič 1, Novak, Miklavec, Alessio, Logar, Beganović 1, Zorič Stepančič, Brumen 7 (2), Nikolić 2, Čolić.

Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 1 (1), Butan plin Izola 5 (4).

Izključitve: Trimo Trebnje 8, Butan plin Izola 8 minut.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 8, 2. Riko Ribnica 6, 3. Trimo Trebnje 5, 4. Dobova 4, 5. Urbanscape Loka 3, 6. Koper 3, 7. Butan Plini Izola 3, 8. Maribor Branik 2, 9. Gorenje Velenje 2, 10. Jeruzalem Ormož 2, 11. Krka 2, 12. Slovenj Gradec 0.

I. V.