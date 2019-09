Pestro turistično dogajanje

28.9.2019 | 11:45

Obrh je bil nekdaj za Metličane življenjskega pomena.

Črnomelj, Metlika - Včeraj, 27. septembra, je bil svetovni dan turizma. Svetovna turistična organizacija UNWTO je letos za osrednjo temo tega dneva razglasila "Turizem in delovna mesta: boljša prihodnost za vse". Praznik turizma so zaznamovali tudi številni dogodki v Črnomlju in Metliki.

V Črnomlju so celodnevnemu dogajanju za vse generacije in okuse dali naslov »Podobe turizma v našem mestu«. Dopoldne so otroci iz vrtca spoznavali staro mestno jedro, si ogledali razstavi v cerkvi sv. Duha in Primožičevi hiši ter poskusili črnomaljske preste. Popoldne so se ljudje sprehodili po mestu z zgodovinarjem in knjižničarjem Andrejem Črničem, na Petrovem trgu pa so predstavili plezalno steno. DPM Črnomelj je pripravilo v cerkvi sv. Duha dobrodelno razstavo unikatnih izdelkov za vrtec, v župnijski cerkvi pa so ljudje lahko prisluhnili strokovni razlagi mozaika patra Marka Rupnika. Pripravili so tudi lutkovno predstavo za najmlajše, dan pa so zaključili na Petrovem trgu s prestami, portugalko in še čim, medtem ko so se v kulturnem domu predstavile finalistke za miss Slovenije.

V Metliki so pripravili brezplačni ogled Belokranjskega muzeja, Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča in Galerije Kambič, v Radovici pa je na stežaj odprla vrata osnovna šola Brihtna glava, kjer poučujejo tako kot pred desetletji.

Pri izviru Obrha, ki je bil nekdaj pomemben vir življenja v Metliki, sta Anton Bezenšek in Alenka Mežnaršič pripovedovala o pomenu Obrha za Metličane (fotografije v galeriji). Bezenšek je predstavil vodo iz izvira predvsem kot pitno vodo. Leta 1935 so jo prvič uporabili tudi za metliški vodovod in tako je še danes. Mežnaršičeva pa je pripovedovala, kako so nekdaj v Metliki žehtali, pri tem pa jim je še kako prav prišlo perišče ob izviru Obrha, ki je bilo hkrati tudi pomemben kraj za druženje in izmenjavo novic. Skratka, nekakšen metliški radio. Pot ob Obrhu so nedavno obnovili v okviru projekta Misterion, za kar so dobili tudi evropski denar.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

